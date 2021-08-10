五輪女王ベンチッチが11位に浮上 最新世界ランク
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【8月10日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが9日に発表され、東京五輪金メダリストのベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）が1ランクアップして11位に浮上した。
エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）も順位を一つ上げて5位につけた。ビアンカ・アンドレスク（Bianca Andreescu、カナダ）は5位から8位に転落した。
ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2021）女王のアシュリー・バーティ（Ashleigh Barty、オーストラリア）は、早期敗退となった五輪後は大会に出場していないが、首位の座をキープしている。
セレーナ・ウィリアムス（Serena Williams、米国）は4ランクダウンの20位となった。
一方、前週のムバダラ・シリコンバレー・クラシック（2021 Mubadala Silicon Valley Classic）を制したダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）は順位を八つ上げて28位に浮上。
ウイナーズ・オープン（Winners Open 2021）で2015年以来となるツアー優勝を果たしたアンドレア・ペトコビッチ（Andrea Petkovic、ドイツ）も23ランクアップで68位となった。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ/9635ポイント
2位：大坂なおみ（Naomi Osaka）/7146ポイント
3位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）/6845ポイント
4位：ソフィア・ケニン（Sofia Kenin、米国）/5345ポイント
5位：エリナ・スビトリーナ/5035ポイント
6位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/4850ポイント
7位：イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）/4550ポイント
8位：ビアンカ・アンドレスク/4431ポイント
9位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/4165ポイント
10位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/4113ポイント
11位：ベリンダ・ベンチッチ/4035ポイント
12位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/3985ポイント
13位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/3925ポイント
14位：ジェニファー・ブレイディ（Jennifer Brady、米国）/3770ポイント
15位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka、ベラルーシ）/3766ポイント
16位：エリーゼ・メルテンス（Elise Mertens、ベルギー）/3580ポイント
17位：アナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova、ロシア）/3390ポイント
18位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3295ポイント
19位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/3083ポイント
20位：セレーナ・ウィリアムス/3056ポイント
(c)AFP