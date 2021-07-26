動画：中国河南省、豪雨で少林寺などの景勝地が緊急閉鎖
発信地：中国 [ 中国・台湾 ]
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【7月26日 CNS】中国内陸部の河南省（Henan）の各地に豪雨が続き7月20日、嵩山（Songshan）、鞏義市（Gongyi）、新密市（Xinmi）、偃師市（Yanshi）、登封市（Dengfeng）にある5つの国家級気象ステーションは、3日連続で観測歴史上最大級の降水量を記録した。特に嵩山市は364.6ミリメートルの特大豪雨に見舞われた。
登封市が深刻な浸水状態に陥ったため、省都、鄭州市（Zhengzhou）から消防救助チームが派遣され、20日午後12時30分までに、登封市を中心に328人が救助された。
同日午前、著名な景勝地、少林寺（Shaolin Temple）が緊急閉鎖された。川が氾濫して、洪水が山門前に迫り、寺内は停電となった。地元政府の発表によれば、河南省内で計50か所以上の景勝地が緊急閉鎖した。
現在も豪雨が続いており、同省の鄭州市、新郷市（Xinxiang）、安陽市（Anyang）などの地域は、災害警戒のレベルを最高級の「赤」に引き上げた。(c)CNS/JCM/AFPBB News