【7月19日 Xinhua News】東京五輪に出場する女子サッカー中国代表は18日午前2時、グループリーグの会場がある宮城県に到着した。選手らは7時間の休憩を取ると、すぐに練習を始めた。

 
 
 
 
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