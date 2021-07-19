スポーツ サッカー From China Xinhua News 女子サッカー中国代表、宮城で練習開始 2021年7月19日 10:01 発信地：中国 [ 中国 中国・台湾 ] このニュースをシェア ‹ › ❮ 1/6 ❯ ホテルで食事を取る女子サッカー中国代表（2021年7月18日撮影）。(c)Xinhua News 画像作成中 ！ 【7月19日 Xinhua News】東京五輪に出場する女子サッカー中国代表は18日午前2時、グループリーグの会場がある宮城県に到着した。選手らは7時間の休憩を取ると、すぐに練習を始めた。 ニュース提供社について サッカー 一覧へ> メディア・報道関係・法人の方向け 写真・動画 購入のお問合せ> 関連記事 Top stories メルケル独首相、洪水被災地を視察 「現実とは思えない」 国立競技場で性的暴行か ウズベキスタン人スタッフを逮捕 大麻、1万2000年前に中国で最初に栽培 研究 【写真特集】超新星──恒星の巨大爆発の光 大坂にドレッセル、東京五輪で注目の5人 Special PR 【特集】新型コロナ感染症「COVID-19」最新情報も含め、関連ニュースを随時配信 AFP×教育「記憶に留めておく一枚の報道写真」 「時事トレンド」に注目！グローバルな視点で世界を見渡してみよう