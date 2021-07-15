動画：フランス革命記念日、2年ぶりに軍事パレード
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【7月15日 AFP】仏首都パリのシャンゼリゼ通り（Champs-Elysees）で14日、革命記念日（Bastille Day）恒例の軍事パレードが2年ぶりに行われ、エマニュエル・マクロン（Emmanuel Macron）大統領夫妻らが参観した。
昨年の軍事パレードは新型コロナウイルスの影響で中止されたが、今年は、アフリカ・サヘル（Sahel）地域の多国籍タスクフォース「タクバ（Takuba）」の隊員が行進の先頭に立ち、ルーブル美術館（Louvre Museum）の上空では仏空軍のアクロバット飛行チーム「パトルイユ・ド・フランス（La Patrouille de France）」が伝統の儀礼飛行を披露した。夜にはエッフェル塔（Eiffel Tower）周辺で花火が打ち上げられた。
また14日は、仏南部ニース（Nice）で2016年に86人が犠牲となったトラック突入事件の発生から5年に当たり、ジャン・カステックス（Jean Castex）首相が現地で追悼式典に出席した。夜には犠牲者をしのぶ86本の光がニースの海岸を照らした。(c)AFP