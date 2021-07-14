【7月14日 Xinhua News】中国海関（税関）総署の李魁文（Li Kuiwen）報道官兼統計分析司長は13日、国務院新聞（報道）弁公室の記者会見で、2021年上半期（1～6月）の貿易統計を発表した。中国の貿易は安定して上向いており、上半期の貿易額は前年同期比27・1％増の18兆700億元（1元＝約17円）で、20年6月から13カ月連続の増加となった。

貿易相手上位3カ国・地域との貿易額は東南アジア諸国連合（ASEAN）が27・8％増の2兆6600億元、欧州連合（EU）が26・7％増の2兆5200億元、米国が34・6％増の2兆2100億元だった。対日貿易額は14・5％増の1兆1800億元となった。

「一帯一路（Road and Belt）」沿線諸国との貿易額は27・5％増、地域的な包括的経済連携（RCEP）参加国とは22・7％増だった。

一般貿易額は30・7％増の11兆1900億元で高い伸びを示し、中国の貿易額全体に占める割合は61・9％となり、前年同期から1・7ポイント上昇した。加工貿易額は15・8％増の3兆8900億元で全体の21・5％だった。(c)Xinhua News/AFPBB News