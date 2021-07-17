【7月17日 CGTN Japanese】中国税関総署が13日発表したデータによりますと、今年上半期（1～6月）の中国の対外貿易輸出入総額は前年同期比27.1％増の18兆700億元（約307兆円）で、13カ月連続してプラス成長を維持しました。

うち輸出額は9兆8500億元（約168兆円）、輸入額は8兆2200億元（約140兆円）。6月単月の輸出入総額は前年同月比22％増の3兆2900億元（約56兆円）でした。今年1～6月の輸出入は2019年同期比で22.8％増と高い伸びを保っており、対外貿易は安定しつつ上向きとなっています。

中国と主要な貿易パートナーとの輸出入も成長の勢いを維持しました。1～6月の輸出入総額は、貿易パートナー上位3カ国・地域の東南アジア諸国連合（ASEAN）が2兆6600億元（約45兆円）、欧州連合（EU）が2兆5200億元（約43兆円）、米国が2兆2100億元（約38兆円）で、いずれも前年同期比30％前後増加しました。日本は前年同期比14.5％増の1兆1800億元（約20兆円）、「一帯一路（Belt and Road）」沿線諸国は前年同期比27.5％増、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）貿易パートナーは前年同期比22.7％増でした。(c)CGTN Japanese/AFPBB News