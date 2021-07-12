サッカー欧州選手権決勝、先発メンバー発表
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【7月12日 AFP】英ロンドンのウェンブリー・スタジアム（Wembley Stadium）で11日に行われるサッカー欧州選手権（UEFA Euro 2020）決勝、イタリア対イングランド戦のスターティングメンバーが発表された。
両チームの先発選手は以下の通り。
■イタリア
GK：ジャンルイジ・ドンナルンマ（Gianluigi Donnarumma）
DF：ジョバンニ・ディ・ロレンツォ（Giovanni Di Lorenzo）、レオナルド・ボヌッチ（Leonardo Bonucci）、ジョルジョ・キエッリーニ（Giorgio Chiellini）、エメルソン・パウメイリ（Emerson Palmieri）
MF：ジョルジーニョ（Jorginho）、マルコ・ヴェッラッティ（Marco Verratti）、ニコロ・バレッラ（Nicolo Barella）
FW：フェデリコ・キエーザ（Federico Chiesa）、チロ・インモービレ（Ciro Immobile）、ロレンツォ・インシーニェ（Lorenzo Insigne）
■イングランド
GK：ジョーダン・ピックフォード（Jordan Pickford）
DF：カイル・ウォーカー（Kyle Walker）、ジョン・ストーンズ（John Stones）、ハリー・マグワイア（Harry Maguire）
MF：キーラン・トリッピアー（Kieran Trippier）、デクラン・ライス（Declan Rice）、カルヴィン・フィリップス（Kalvin Phillips）、ルーク・ショー（Luke Shaw）
FW：メイソン・マウント（Mason Mount）、ハリー・ケイン（Harry Kane）、ラヒーム・スターリング（Raheem Sterling）
(c)AFP