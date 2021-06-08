全米女子Vの笹生が9位浮上、畑岡は10位 最新世界ランキング
発信地：香港/中国
このニュースをシェア
【6月8日 AFP】女子ゴルフの最新世界ランキングが7日に発表され、米国ツアーメジャー第2戦、全米女子オープン（US Women's Open Championship 2021）を制した笹生優花（Yuka Saso、フィリピン）が前回から31位上げて9位に浮上し、笹生にプレーオフで敗れた畑岡奈紗（Nasa Hataoka）は3ランクアップの10位に入った。
最新の世界ランキングは以下の通り。
1位：高眞榮（Jin Young Ko、コ・ジンヨン、韓国）/平均9.38ポイント
2位：朴仁妃（In-Bee Park、イン・ビー・パーク、韓国）/平均8.86ポイント
3位：キム・セイヨン（Sei Young Kim、韓国）/平均7.88ポイント
4位：ネリー・コルダ（Nelly Korda、米国）/平均7.36ポイント
5位：ブルック・ヘンダーソン（Brooke M. Henderson、カナダ）/平均6.41ポイント
6位：ダニエル・カン（Danielle Kang、米国）/平均5.96ポイント
7位：レクシー・トンプソン（Alexis “Lexi” Thompson、米国）/平均5.90ポイント
8位：金孝周（Hyo Joo Kim、キム・ヒョージュ、韓国）/平均5.61ポイント
9位：笹生優花/平均5.52ポイント
10位：畑岡奈紗/平均5.41ポイント
(c)AFP