【5月23日 Xinhua News】中国国家統計局はこのほど、2021年4月のエネルギー生産状況を発表し、電力生産の伸びが大きく、19年4月を基準とした2年間の平均でも安定した伸びを示したとの見解を示した。

同局の発表によると、4月の一定規模（年商2千万元）以上の工業企業の発電量は、前年同月比11・0％増、19年同月比11・3％増の6230億キロワット時で、2年間の平均で5・5％増えた。1日当たりの平均発電量は207億7千万キロワット時だった。1～4月では前年同期比16・8％増、19年同期比10・9％増の2兆5276億キロワット時で、2年平均は5・3％増となった。

電源別に見ると、4月は前年同月比で火力、水力、原子力、風力の伸びが拡大した一方、太陽光の伸びは縮小した。火力発電は12・5％増、2年平均では6・7％増。水力発電は3・3％増で、2年平均で3・1％減少した。原子力発電は5・2％増、2年平均は7・9％増、風力発電は21・1％増、2年平均では10・7％増だった。一方、太陽光発電は6・4％減、2年平均では2・5％増となった。(c)Xinhua News/AFPBB News