【5月16日 AFP】インド内陸部では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が猛威を振るっており、一部地域では遺体を浅く掘った穴に埋めたり、川に流したりしている。また患者たちは、薬草や無資格医師に頼らざるを得ない状況だ。

AFPの電話取材に応じた北部ウッタルプラデシュ(Uttar Pradesh)州シャダラプール(Sadullahpur)村に住む男性は、周囲では人々が次々と亡くなる「悲惨な」状況にあると語った。

男性は「どこも貧困がひどく、きちんとした火葬に使うお金すらない。遺体に大きな石をくくり付けて、川に投げ込むことも多い」と説明。「浅い穴に遺体を埋めるだけで、カラスや犬に食べられないか様子を見ることさえしない人もいる」と語った。

村にはこの数か月間、医療チームが来ていない。感染者は自宅で「薬草の調合薬」を飲んでおり、病院までたどり着いたとしても、病床や医薬品、酸素が不足している状況だという。男性は「死を待つしかない状態で取り残されている。これが、皆の目から隠されているインドだ」と訴えた。

この数日間でガンジス(Ganges)川の岸に打ち上げられた遺体は100体を超えており、インド各地の状況が同様に悲惨であることが分かる。同じくウッタルプラデシュ州のウナオ(Unnao)県でも、ガンジス川のほとりに浅く掘られた穴に多数の犠牲者が埋葬されている。当局は14日、遺体の遺棄を止めるために、川岸を巡回する人員を派遣すると発表した。

インドには無資格の医師が多数存在し、地方部の住民らに利用されている。東部ビハール(Bihar)州に住む40代の男性は、発熱やせき、体の痛みが1週間近く続いたため、基本的な設備すらないこうした医師の一人の元を訪れた。

男性の親族によると、医師の元には周辺の村々から新型ウイルス感染症の症状を訴える数百人の人々が訪れていた。男性は検査設備の不足から、新型ウイルス感染症の正式な診断を受けられなかった。その後、病院に搬送され、現在重体となっている。

映像はガンジス川のほとりに浅く埋葬された感染者のものとみられる遺体など。14日撮影。(c)AFP/Sanjay Kanojia with Abhaya Srivastava in New Delhi and AFP reporters