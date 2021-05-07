【5月7日 Xinhua News】中国では、労働節（メーデー）連休（今年は5月1～5日）の映画興行収入が今年、過去最高を記録した。興行収入など映画関連データ分析アプリ「灯塔専業版」の集計によると、5日午後8時半（日本時間同9時半）までのメーデー連休期間の興行収入は16億5300万元（1元＝約17円）だった。業界関係者は新型コロナウイルスの感染状況が落ち着き、映画館での観賞に対する旺盛なニーズが顕在化しつつあると指摘した。

同期間の映画公開本数は過去最高の10作品で、カナダのアニメ映画「Racetime」を除き、いずれも国産映画だった。

興行収入1位は恋愛映画の「你的婚礼（英題：My Love）」で5億500万元、2位は張芸謀（チャン・イーモウ、Zhang Yimou）監督の最新作「懸崖之上（英題：Impasse）」で5億元となり、2作品合わせて興行収入全体の6割以上を占めた。

観客動員数の大幅増が興行収入の急増を促した。5日午後7時（日本時間同8時）までの観客動員数は4323万人で、19年メーデー連休の3509万3600人を大きく上回った。平均料金は43・5元から37・8元に下がった。 (c)Xinhua News/AFPBB News