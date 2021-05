【5月5日 AFP】ブラジル・リオデジャネイロ(Rio de Janeiro)に設営された新型コロナウイルスのワクチン接種会場で4日、接種に訪れた人々を映画「スター・ウォーズ(Star Wars)」シリーズのダース・ベイダー(Darth Vader)が激励した。

5月4日(May the 4th、メイ・ザ・フォース)は、同シリーズの有名なせりふ「May the Force be with you(フォースと共にあらんことを)」に語呂が似ていることから、「スター・ウォーズの日(Star Wars Day)」とされている。(c)AFP