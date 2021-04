【4月26日 AFP】米カリフォルニア州ロサンゼルスで25日、第93回アカデミー賞(Academy Awards)授賞式が行われ、クロエ・ジャオ(Chloe Zhao)監督の『ノマドランド(Nomadland)』が作品賞、監督賞、主演女優賞の主要3部門で栄冠に輝いた。女性の監督賞受賞は史上2人目、有色人種の女性としては初となる。

ジャオ監督はスタッフや出演者に向けて、「一生に一度のなんて素晴らしい旅を一緒にしたことでしょう」とスピーチし、「撮影中に出会ったすべての人」に対して「人が立ち直る力や希望を教えてくれ、本当の優しさとはどんなものかを思い出させてくれた」と感謝の言葉を述べた。フランシス・マクドーマンド(Frances McDormand)は同作で3度目の主演女優賞を獲得した。

主演男優賞は、『ファーザー(The Father)』のアンソニー・ホプキンス(Anthony Hopkins)が受賞した。

今年の授賞式はコロナ禍の厳しい規制の下、例年のハリウッドの劇場からロサンゼルスの鉄道駅に会場を移して開催された。

今年の主要部門の結果は以下の通り。

<作品賞>

『ノマドランド』

<監督賞>

クロエ・ジャオ氏 『ノマドランド』

<主演女優賞>

フランシス・マクドーマンド 『ノマドランド』

<主演男優賞>

アンソニー・ホプキンス 『ファーザー』

<助演女優賞>

ユン・ヨジョン(Yuh-Jung Youn) 『ミナリ(Minari)』

<助演男優賞>

ダニエル・カルーヤ(Daniel Kaluuya) 『Judas and the Black Messiah(原題)』

<国際長編映画賞>

『アナザーラウンド(Another Round)』(デンマーク)

<脚本賞>

エメラルド・フェネル(Emerald Fennell)氏 『プロミシング・ヤング・ウーマン(Promising Young Woman)』

<脚色賞>

クリストファー・ハンプトン(Christopher Hampton)氏、フロリアン・ゼレール(Florian Zeller)氏 『ファーザー』

<長編アニメ賞>

『ソウルフル・ワールド(Soul)』

<ドキュメンタリー長編賞>

『オクトパスの神秘:海の賢者は語る(My Octopus Teacher)』

<作曲賞>

トレント・レズナー(Trent Reznor)、アッティカス・ロス(Atticus Ross)、ジョン・バティステ(Jon Batiste) 『ソウルフル・ワールド』

<歌曲賞>

『Judas and the Black Messiah』より「Fight For You」

H.E.R.、Dernst Emile II、Tiara Thomas

