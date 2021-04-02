【4月2日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は2日、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団からの報告により、新型コロナウイルスの感染者が1日、新たに9人確認されたと発表した。内訳は雲南省が4人で、「輸入症例」が5人（上海市2人、湖南省1人、四川省1人、陝西省1人）となっている。新たな死者は確認されず、感染の疑いがある患者は2人（上海市での輸入症例）増えた。新たな退院者は8人で、経過観察が解除された濃厚接触者は72人だった。

2日午前0時時点の中国本土の感染者数は188人で、重症者は2人。

輸入症例患者は現在169人で、うち重症者が2人。感染の疑いがある患者は5人だった。輸入症例の累計感染者数は5305人で、うち5136人が既に退院しており、輸入症例の死者は確認されていない。

1日に新たに確認された無症状感染者は20人（輸入症例16人、雲南省4人）だった。同日に確定診断された無症状感染者はおらず、13人（全て輸入症例）が経過観察を解除された。現在、経過観察を受けている無症状感染者は295人（輸入症例265人）となっている。

2日午前0時時点の中国本土の累計感染者数は9万226人で、退院者は8万5402人、死者は4636人となった。特定された濃厚接触者は累計99万865人で、現在も6015人が経過観察を受けている。

香港・マカオ・台湾地区からの感染確認報告は累計1万2564人で、内訳は香港特別行政区が1万1480人（退院1万1108人、死者205人）、マカオ特別行政区が48人（退院48人）、台湾地区が1036人（退院983人、死者10人）だった。(c)Xinhua News/AFPBB News