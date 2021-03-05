NBA球宴出場メンバー決定 レブロンはアデトクンポを1位指名
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【3月5日 AFP】米プロバスケットボール（NBA）、第70回オールスターゲーム（2021 NBA All-Star Game）のメンバー編成を決めるドラフトが4日に行われ、ロサンゼルス・レイカーズ（Los Angeles Lakers）のレブロン・ジェームズ（LeBron James）はヤニス・アデトクンポ（Giannis Antetokounmpo）を1位で指名し、ブルックリン・ネッツ（Brooklyn Nets）のケビン・デュラント（Kevin Durant）はチームメートのカイリー・アービング（Kyrie Irving）をトップで選択した。
ファン投票1位の主将として最初に選択権を与えられていたジェームズは、すかさず昨季のシーズン最優秀選手（MVP)でミルウォーキー・バックス（Milwaukee Bucks）のアデトクンポを指名した。一方、ジョージア州アトランタ（Atlanta）で開催される7日の球宴ではけがのためプレーしないデュラントは、キャプテンとしてアービングを全体2位に選んだ。
ドラフトの結果、チームレブロンの先発メンバーは他に、ゴールデンステイト・ウォリアーズ（Golden State Warriors）のステフェン・カリー（Stephen Curry）を筆頭に、ダラス・マーベリックス（Dallas Mavericks）のルカ・ドンチッチ（Luka Doncic）、デンバー・ナゲッツ（Denver Nuggets）のニコラ・ヨキッチ（Nikola Jokic）が顔をそろえた。
対するチームデュラントは、フィラデルフィア・セブンティシクサーズ（Philadelphia 76ers）のジョエル・エンビード（Joel Embiid）が2位指名、ロサンゼルス・クリッパーズ（Los Angeles Clippers）のカワイ・レナード（Kawhi Leonard）が3位指名を受けたほか、現在リーグ得点王でワシントン・ウィザーズ（Washington Wizards）のブラッドリー・ビール（Bradley Beal）とボストン・セルティックス（Boston Celtics）のジェイソン・テイタム（Jayson Tatum）がスターターに名を連ねた。
NBAオールスターゲーム、両チームのメンバーは以下の通り。
■チームレブロン
スターター：レブロン・ジェームズ、ヤニス・アデトクンポ、ステフェン・カリー、ルカ・ドンチッチ、ニコラ・ヨキッチ
リザーブ：ダミアン・リラード（Damian Lillard）、ベン・シモンズ（Ben Simmons）、クリス・ポール（Chris Paul）、ジェイレン・ブラウン（Jaylen Brown）、ポール・ジョージ（Paul George）、ドマンタス・サボニス（Domantas Sabonis）、ルディ・ゴベール（Rudy Gobert）
■チームデュラント（デュラントはノンプレーイングキャプテン）
スターター：カイリー・アービング、ジョエル・エンビード、カワイ・レナード、ブラッドリー・ビール、ジェイソン・テイタム
リザーブ：ジェームズ・ハーデン（James Harden）、デビン・ブッカー（Devin Booker）、ザイオン・ウィリアムソン（Zion Williamson）、ザック・ラビーン（Zach LaVine）、ジュリアス・ランドル（Julius Randle）、ニコラ・ブチェビッチ（Nikola Vucevic）、ドノバン・ミッチェル（Donovan Mitchell）
(c)AFP