中国13期全人代第4回会議の議事日程採択 香港選挙制度も審議
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【3月5日 Xinhua News】5日に始まる中国の第13期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の議事日程が4日開かれた予備会議で採択された。
1、政府活動報告の審議。
2、第14次国民経済・社会発展5カ年規画（2021～25年）と2035年長期目標要綱草案の審査。
3、2020年度国民経済・社会発展計画執行状況と2021年度国民経済・社会発展計画草案の報告、2021年度国民経済・社会発展計画草案の審査。
4、2020年度中央・地方予算執行状況と2021年度中央・地方予算草案の報告、2021年度中央・地方予算草案の審査。
5、全人代常務委が提出した「中華人民共和国全国人民代表大会組織法（修正草案）」の審議。
6、全人代常務委が提出した「中華人民共和国全国人民代表大会議事規則（修正草案）」の審議。
7、全人代常務委が提出した「香港特別行政区選挙制度改善に関する全国人民代表大会の決定（草案）」の審議。
8、全人代常務委活動報告の審議。
9、最高人民法院活動報告の審議。
10、最高人民検察院活動報告の審議。(c)Xinhua News/AFPBB News