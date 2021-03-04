【3月4日 Xinhua News】中国の動画配信大手「嗶哩嗶哩（ビリビリ、bilibili）」はこのほど、2020年第4四半期（10～12月）と20年通期の未監査決算を発表した。20年の売上高は前年比77・0％増の120億元（1元＝約17円）、うち20年第4四半期の売上高は前年同期比91・0％増の38億4千万元で市場の予想を大きく上回った。

20年第4四半期のゲーム売上高は30・0％増の11億3千万元、付加価値サービス売上高は2・2倍の12億5千万元、電子商取引（EC）とその他の事業の売上高は2・7倍の7億4千万元に達した。

ユーザーの増加も著しく、20年第4四半期の平均月間アクティブユーザー数（MAU）は55・0％増の2億200万、うちモバイル端末のMAUは61・0％増の1億8700万、平均月間有料ユーザー数（MPU）は2倍の1790万だった。有料サービスの利用率も過去最高となり、前年同期の6・8％から8・9％に上昇した。

20年第4四半期の1日平均動画再生回数は70・0％増の12億回、平均月間アクション数は94・0％増の47億回、ユーザーの1日平均使用時間は75分に達した。平均月間アクティブ投稿者は88・0％増の190万、平均月間動画投稿数は2・1倍の590万件だった。(c)Xinhua News/AFPBB News