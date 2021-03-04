【3月4日 Xinhua News】中国ゲーム大手の網易（ネットイース、NetEase）が発表した2020年第4四半期（10～12月）と通期の決算は、20年通期の当期純利益は24・4％増の736億7千万元、非米国会計基準（Non－GAAP）ベースの純利益は147億1千万元だった。第4四半期の当期純利益が前年同期比25・6％増の197億6千万元（1元＝約17円）、純利益が9億8千万元、非米国会計基準ベースの純利益が16億元だった。

20年第4四半期の当期純利益のうち、オンラインゲームの当期純利益は15・5％増の134億元、オンライン教育「有道（ヨウダオ）」の当期純利益は2・7倍の11億1千万元、イノベーション・その他の業務の当期純利益は41・3％増の52億5千万元だった。

「有道」の第4四半期の当期純利益11億1千万元のうち、オンライン授業を主とする教育サービスの当期純利益は3倍の7億3千万元、学習用スマートデバイスの当期純利益は3・5倍の2億4千万元だった。規模の拡大や製品の効率向上により、粗利益率は47・5％に上昇した。営業キャッシュフローは1億3千万元のプラスで、20年は四半期ベースで3回にわたって黒字を実現した。(c)Xinhua News/AFPBB News