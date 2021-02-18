動画：中国の映画興行成績 新記録誕生
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【2月18日 CGTN Japanese】16日午前9時30分現在、2021年度中国映画市場の興行成績（前売りも含める）が100億元（約1632億6600万円）を突破し、映画観賞回数は2億2900万回、上映回数は1638万回を上回りました。
一方、15日20時までに、2021年春節期間の映画興行成績は60億元（約979億3000万円）を突破し、2019年の58億元（約951億円）を超え、中国映画史上シーズンごとの新記録を更新しました。
これまで、2021年に上映された映画の興行成績トップ10は以下の通りです。
1、唐人街探案3（Detective Chinatown 3）
2、你好，李煥英（Hi, Mom）
3、送你一朶小紅花（A Little Red Flower）
4、拆弾専家2 （Shock Wave 2）
5、温暖的抱抱 （Warm Hug）
6、刺殺小説家（Assassin in Red）
7、熊出没・狂野大陸（Boonie Bears: The Wild Life）
8、ソウルフル・ワールド
9、大紅包
10、侍神令（The YinYang Master）。(c)CGTN Japanese/AFPBB News