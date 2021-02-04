長江デルタ地域のGDP、4省・直轄市でいずれも成長
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【2月4日 Xinhua News】中国長江デルタ地域（上海市、江蘇省、浙江省、安徽省）の経済は2020年、新型コロナウイルスの影響にも関わらず、著しい成長を実現した。各地方の政府活動報告によると、上海市の域内総生産（GDP）は1・7％増の3兆8700億5800万元（1元＝約16円）、浙江省（Zhejiang）は3・6％増の6兆4613億元、江蘇省（Jiangsu）は初の10兆元突破となる3・7％増の10兆2700億元、安徽省（Anhui）は3・9％増の3兆8680億元に達した。
中国本土の31省・自治区・直轄市のGDPランキングでは、江蘇省（2位）、浙江省（4位）、上海市（10位）がトップ10入りし、安徽省も11位で続いた。安徽省の成長率3・9％は全国4位だった。
長江デルタ地域の都市のうちGDPが1兆元を超えたのは、合肥（Hefei）、南通（Nantong）、蘇州（Suzhou）、南京（Nanjing）、無錫（Wuxi）、杭州（Hangzhou）、寧波（Ningbo）、上海の8都市で、うち南通市と合肥市のGDPは初の1兆元超えとなった。南通市のGDPは4・7％増の1兆36億3千万元、合肥市のGDPは4・3％増の1兆45億7千万元だった。(c)Xinhua News/AFPBB News