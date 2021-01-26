【1月26日 Xinhua News】中国雲南省（Yunnan）昭通市（Zhaotong）巧家県（Qiaojia）の金塘遷建集鎮で22日、金沙江白鶴灘水力発電所巧家貯水池区域からの移住者転入セレモニーが行われた。これにより、同発電所建設による立ち退き移住者数で最大規模となる、同区域の5万人余りが新居への移転を始める。

雲南省巧家県と四川省（Sichuan）寧南県（Nanning）の県境を流れる金沙江の主流に位置する同発電所は、現在建設中の水力発電所の中で世界最大規模を誇る。総設備容量は1600万キロワットで、今年7月に第1陣の発電ユニットが発電を開始し、2022年7月には全てのユニットが稼働する予定。

同発電所建設を支援するため、巧家県では大寨鎮王家湾をはじめ、白鶴灘鎮黎明、金塘遷建集鎮など8カ所で立ち退き移住者用居住区の建設を計画している。住宅数は合計723棟2万1千戸以上、総建築面積は313万7千平方メートル、移住者数は同発電所貯水池区域内で最多の1万7千世帯5万人余りとなる。

同県は今後、産業育成、労働・就業、教育・医療、地域サービスなどを推進し、移住者の安穏な暮らしと持続的発展のために、より良い条件を生み出してくという。(c)Xinhua News/AFPBB News