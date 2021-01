【1月7日 AFP】AFPが各国当局の発表に基づき日本時間6日午後8時にまとめた統計によると、世界で過去24時間に確認された新型コロナウイルスの死者数は1万5769人で、過去最多となった。

米ジョンズ・ホプキンス大学(Johns Hopkins University)が発表した別の集計によると、最も被害が大きい米国の死者数は3936人で、同じく過去最多となった。欧州では全域で感染者数が急増しており、人口約1000万人のポルトガルでは、1日の感染者数が1万人を記録。アイルランド政府は6日、国内の感染拡大ペースを抑えるため学校閉鎖を決めた。

英国では、1日の死者数が6日、4月以降初めて1000人を超えた。同日には全面的なロックダウン(都市封鎖)が再び施行された。同国当局は、急速に拡大し感染力が強いとされる新型コロナウイルス変異種の封じ込めに取り組んでいるが、変異種はその後英国の他、数十か国で検出されている。

新型コロナウイルスの死者数は世界で約8600万人、感染者数は180万人を超え、コロナ禍が収束する兆しはまったくみられていない。(c)AFP/Dave CLARK with Danny Kemp in The Hague