元王者ストフがジャンプ週間第3戦優勝、総合首位に浮上
発信地：インスブルック/オーストリア
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【1月4日 AFP】2020-21スキージャンプW杯は3日、オーストリア・インスブルック（Innsbruck）で伝統のジャンプ週間（Vierschanzentournee）第3戦を兼ねた個人第10戦が行われ、カミル・ストフ（Kamil Stoch、ポーランド）が優勝を飾り、ジャンプ週間総合順位で首位に立った。
2017年と2018年に優勝している33歳のストフは合計ポイント261.6点を記録すると、同249.6点のアンゼ・ラニセク（Anze Lanisek、スロベニア）を2位、第2戦を制したダヴィド・クバッキ（Dawid Kubacki、ポーランド）を3位に抑えた。
これまでに三つの五輪金メダルを誇るストフは、ジャンプ週間初戦で2位、第2戦で4位に入っていた。ストフはビショフスホーフェン（Bischofshofen）で行われる最終第4戦を前に、総合2位のクバッキに15ポイント差をつけている。
日本勢では佐藤幸椰（Yukiya Sato）が5位、小林陵侑（Ryoyu Kobayashi）が7位、佐藤慧一（Keiichi Sato）が20位、小林潤志郎（Junshiro Kobayashi）が34位だった。(c)AFP