【12月30日 Xinhua News】中国科学技術大学(University Of Science And Technology Of China)はこのほど、中国の科学者が世界で初めて、長距離の自由空間チャネルに基づく測定装置無依存量子鍵配送(MDI-QKD)実験を実施し、自由空間における長距離で複雑な量子情報処理の可能性を切り開いたと明らかにした。

実験は、同大の潘建偉(Pan Jianwei)、彭承志(Peng Chengzhi)、張強(Zhang Qiang)各教授らが、清華大学(Tsinghua University)の王向斌(Wang Xiangbin)教授、中国科学院上海ミクロシステム・情報技術研究所の尤立星(You Lixing)研究員らと協力して実施した。(c)Xinhua News/AFPBB News