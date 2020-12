【12月6日CGTN Japanese】「2020日本映画新作展(ジャパニーズ・フィルム・フェスティバル)」が12月11日から上海市内の映画館「天山電影院(虹橋芸術センター旗艦店)」と「大光明電影院」、12月18日から浙江省・杭州市内の映画館「浙江翠苑電影大世界」と「杭州百美滙影城(ケリーセンター店)」にて開催されることになりました。

同展は上海国際映画祭センターと日本の独立行政法人国際交流基金(The Japan Foundation)および公益財団法人ユニジャパンの共同主催によるもので、2017年から毎年冬に実施されてきました。今年は日本を除き世界初公開となる『サイレント・トーキョー』『宇宙でいちばんあかるい屋根』『小説の神様 君としか描けない物語』など日本映画の最新作9作品が上映される予定です。

●HOKUSAI(日本公開:2021年5月)

中国題:北斎

監督:橋本一

主演:柳楽優弥 田中泯 玉木宏 瀧本美織 津田寛治 青木崇高 辻本祐樹

2020年東京国際映画祭のクロージング作品として選ばれ、浮世絵師・葛飾北斎の生涯を柳楽優弥と田中泯が演じた伝記映画。本来は北斎誕生260周年に合わせ今年5月29日に日本で公開される予定でしたが、コロナ禍の影響で来年5月への延期が決定。

●サイレント・トーキョー(日本公開:2020年12月4日)

中国題:沈黙東京

監督:波多野貴文

主演:佐藤浩市 石田ゆり子 西島秀俊 中村倫也 広瀬アリス

秦建日子の小説「And so this is Xmas」を原作に、聖夜に東京で起きた連続爆破事件を描くサスペンス映画。日本で2020年12月4日に公開されるほやほやの新作です。

●宇宙でいちばんあかるい屋根(日本公開:2020年9月4日)

中国題:宇宙中最明亮的屋頂

監督:藤井道人

主演:清原果耶 桃井かおり 伊藤健太郎 水野美紀

14歳の少女が星空の下である老婆に出会い、成長していくひと夏の体験を描く青春ファンタジー。

●望み(日本公開:2020年10月9日)

中国題:希望

監督:堤幸彦

主演:堤真一 石田ゆり子 岡田健史 清原果耶

学園殺人事件に巻き込まれる一家を中心に描くサスペンスドラマで、『十二人の死にたい子どもたち』などの堤幸彦監督の最新作です。

●糸(日本公開:2020年8月21日)

中国題:線

監督:瀬々敬久

主演:菅田将暉 小松菜奈 斎藤工 榮倉奈々

菅田将暉と小松菜奈が主演を務め、中島みゆきの名曲「糸」をモチーフにしたラブストーリーです。

●泣く子はいねぇが(日本公開:2020年11月20日)

中国題:周囲有嬰児的哭声嗎?

監督:佐藤快磨

主演:仲野太賀 吉岡里帆 余貴美子 柳葉敏郎

秋田・男鹿半島の伝統行事なまはげを題材に、若者たちの成長を描く青春物語。2020年サン・セバスティアン国際映画祭最優秀撮影賞を受賞。

●小説の神様 君としか描けない物語(日本公開:2020年10月2日)

中国題:小説之神

監督:久保茂昭

主演:佐藤大樹 橋本環奈

中国でも注目されている日本の美少女、橋本環奈が主演を務める青春ドラマ。

●今日から俺は!!劇場版(日本公開:2020年7月17日)

中国題:我是大哥大 電影版

監督:福田雄一

主演:賀来賢人 伊藤健太郎 清野菜名 橋本環奈

2018年に話題となった同名ドラマの劇場版。主演には、賀来賢人や伊藤健太郎、清野菜名、橋本環奈らが続投。

●由宇子の天秤(日本公開:2021年)

中国題:由宇子的天平

監督:春本雄二郎

主演:瀧内公美 光石研 河合優実

2020年10月に開催された平遥国際映画祭と釜山国際映画祭で好評を博した日本映画、日本公開は来年の予定です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News