胡潤中国民間企業500社ランキング、NEV企業が躍進
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【11月30日 Xinhua News】世茂海峡発展と胡潤研究院が25日午後に発表した今年の中国民間企業500社ランキングでは、新エネルギー車（NEV）が娯楽・教育と並んで伸び率が最も高い3業界の一つとなり、ランクインした企業の平均評価額が昨年の2倍を超えた。
電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）と上海蔚来汽車（NIO）の10月15日の終値で計算した時価総額はいずれも4千億元（1元＝約16円）を超え、上位20社に入った。理想汽車は今年の上位500社のうち伸び率が最も高く、時価総額は前年の13・3倍に当たる1990億元で、昨年の468位から一気に順位を上げ、上位50社入りを果たした。広州小鵬汽車科技も時価総額を前年の7・6倍の2125億元に増やし、昨年の263位から上位50社に入った。
自動車用電池大手の寧徳時代新能源科技（CATL）は時価総額が前年の3・1倍の5930億元となり、昨年の25位から11位に浮上した。
胡潤研究院創設者のルパート・フーゲワーフ（Rupert Hoogewerf）氏は「EVメーカーの順位がこれほど高いのは今年が初めてだ。世界的な新興産業であるEV産業での中国企業のリードは明らかだ」との見解を示した。(c)Xinhua News/AFPBB News