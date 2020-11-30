【11月30日 Xinhua News】中国人民銀行（People's Bank of China、中央銀行）が27日発表した「2020年第3四半期（7～9月）決済システム運営の全体状況」で、全国の銀行の口座数が微増し、非現金取引業務の伸び率も小幅に拡大したことが分かった。決済システムの取扱量は増加を保ち、全国の決済システムも全体的に安定した運営を維持している。

9月末時点の銀行口座数は121億6500万口で、前四半期末（6月末）より2・5％増えた。

非現金取引業務は、銀行カードによる取引件数が前年同期比11・7％増の975億7200万件、取扱高が6・9％増の235兆7200億元（1元＝約16円）と安定した回復を示した。うち、現金の預け入れは14億1500万件で10兆3500億元、引き出しは21億7千万件で9兆8千億元、口座振替は435億8千万件で184兆7400億元、支払いが504億600万件で30兆8200億元だった。銀行カードの普及率は前四半期を0・1ポイント上回る49・3％で、カード所持者1人当たりの利用額は前年同期比3・6％増の2万2千元、カード1枚当たりの利用額は3・0％減の3503・09元、カードの利用1件当たりの利用額は11・3％減の611・47元だった。(c)Xinhua News/AFPBB News