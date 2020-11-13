【11月13日 Xinhua News】中国銀行保険監督管理委員会（銀保監会）が10日発表した2020年7～9月期の銀行業・保険業の主要監督管理指標データによると、商業銀行の純利益は前年同期比減少したものの、下げ幅は縮小した。

商業銀行1～9月期の純利益の合計は8・3％減の1兆5千億元（1元＝約16円）、自己資本利益率（ROE）の平均は10・1％、総資産利益率（ROA）は0・8％。

貸倒引当金の残高は9月末時点で、6月末比1086億元増の5兆1千億元、貸倒引当金による不良債権カバー率は2・5ポイント低下の179・9％、引当率は0・01ポイント低下の3・5％。

外国銀行支店を除く商業銀行の「狭義の中核的自己資本（コアTiar1）」の比率は9月末時点で、6月末比0・02ポイント低下の10・4％、「中核的自己資本（Tiar1）」の比率は0・07ポイント上昇の11・7％、自己資本比率は0・2ポイント低下の14・4％だった。

銀行業と保険業の総資産は緩やかな増加傾向にある。銀行業金融機関の人民元・外貨建て資産は9月末時点で、前年同期比10・5％増の315兆2千億元。そのうち、大型商業銀行は10・6％増の128兆3千億元で40・7％を占め、株式制商業銀行は12・6％増の56兆4千億元で17・9％を占めた。

保険会社の総資産は9月末時点で年初から1兆9千億元（9・1％）増の22兆4千億元に達した。そのうち、財産保険会社は3・9％増の2兆4千億元、人身保険（生命保険、健康保険など含む）会社は12・6％増の19兆1千億元、再保険会社は16・1％増の4949億元、保険資産管理会社は3・3％増の662億元だった。

保険会社の1～9月期の元受収入保険料は前年同期比7・2％増の3兆7千億元、保険金給付額は6・1％増の9989億元。契約件数も着実に増加し、新規契約数は7・7％増の357億件となった。(c)Xinhua News/AFPBB News