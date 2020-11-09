動画：日本生まれのパンダ「愛浜」、秦嶺でも元気 陝西省
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【11月9日 Xinhua News】中国陝西省（Shaanxi）西安市（Xi’an）周至県（Zhouzhi）の秦嶺ジャイアントパンダ研究センターで、雌のパンダ「愛浜（アイヒン、Ai Bang）」が大きな口を開けて食事をしていた。愛浜は2006年生まれ。両親の「永明（エイメイ、Yong Ming）」と「梅梅（メイメイ、Mei Mei）」は、四川省（Sichuan）の成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地（Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding）から和歌山県白浜町のレジャー施設「アドベンチャーワールド」へ渡り、現在も同施設で飼育されている。
愛浜は2017年、四川省と陝西省のパンダ繁殖交流に伴って成都から秦嶺に移り、雄の双子「善仔（シャンザイ、Shan Zai）」と「恒恒（ホンホン、Heng Heng）」を産んだ。現在の体重は約120キロで、食欲など健康状態も良好。タケやタケノコを好み、果物や穀物の蒸しパンも毎日食べるが、牛乳は苦手な様子だという。(c)Xinhua News/AFPBB News