【10月17日 AFP】ドナルド・トランプ(Donald Trump)大統領は16日、フロリダ州で大統領選の選挙集会を開き、対立候補のジョー・バイデン(Joe Biden)前副大統領は共産主義と犯罪歴のある移民の「洪水」をもたらすと主張するなど、支持率回復を目指して支持層の右派に向けた強硬姿勢をアピールした。

トランプ氏は平静を装っていたが、この日、前回の大統領選で勝利したフロリダ、ジョージア両州で遊説したことは、投票日までの残り18日間で大きな巻き返しが必要であることを示している。

支持率が低下し、新型コロナウイルス感染が国内で拡大する中、トランプ氏は熱狂的な支持者が大挙して投票することを目指して共和党の支持基盤固めに注力している。

フロリダ州オカラ(Ocala)で行った集会でトランプ氏は、新型コロナウイルスについては補足程度にしか言及せず、移民や人種の問題や、バイデン氏は汚職まみれだという陰謀論を、大歓声を上げる支持者らに力強く訴えた。

一方、バイデン氏はミシガン州サウスフィールド(Southfield)を訪れ、選挙運動で最大の争点としているトランプ氏の新型コロナの対応について、激しく非難した。

バイデン氏はまた、トランプ氏が極右勢力や白人至上主義グループを明確に非難しなかったことにも言及。トランプ氏の発言は、こうしたグループに対する「犬笛」だと述べた。

しかし、バイデン陣営の選挙対策責任者ジェン・オマリー・ディロン(Jen O'Malley Dillon)氏は、全米規模の世論調査で民主党の支持率は高めに出る傾向があるにもかかわらずバイデン陣営は2桁のリードがあるわけではないと指摘し、慎重な姿勢を示した。(c)AFP/Brendan Smialowski with Sebastian Smith and Chris Lefkow in Washington