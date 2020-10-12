ニュース ライフ From China Xinhua News 黒竜江省、大興安嶺地区で初雪 2020年10月12日 10:22 発信地：中国 [ 中国 中国・台湾 ] このニュースをシェア ‹ › ❮ 1/6 ❯ 初雪が積もった大興安嶺地区呼中区の公園で遊ぶ人（2020年10月11日撮影）。(c)Xinhua News 画像作成中 ！ 【10月12日 Xinhua News】中国黒竜江省（Heilongjiang）の大興安嶺地区に位置する漠河市（Mohe）や呼中区などで11日、初雪が観測された。 ニュース提供社について ライフ 一覧へ> メディア・報道関係・法人の方向け 写真・動画 購入のお問合せ> 関連記事 特集：米大統領選2020 Top stories トランプ陣営、ファウチ氏のコロナ発言ねじ曲げ 選挙広告動画で トランプ氏、コロナに「免疫ある」と発言 花火に鉄の棒、警察署に40人襲撃 仏パリ郊外 両生類襲う「スーパー真菌」 ツボカビとの闘い パナマ ナダル全仏V13、GS最多タイ20勝 フェデラーも称賛「最大の偉業」 Special PR 【特集】新型コロナ感染症「COVID-19」最新情報も含め、関連ニュースを随時配信 AFP×教育「記憶に留めておく一枚の報道写真」 「時事トレンド」に注目！グローバルな視点で世界を見渡してみよう