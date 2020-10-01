ニュース ライフ From China Xinhua News 天安門広場で国慶節の国旗掲揚式 北京市 2020年10月1日 14:19 発信地：中国 [ 中国 中国・台湾 ] このニュースをシェア ‹ › ❮ 1/6 ❯ 天安門広場で行われた国旗掲揚式（2020年10月1日撮影）。(c)Xinhua News 画像作成中 ！ 【10月1日 Xinhua News】中国の国慶節（建国記念日）に当たる1日の早朝、北京市の天安門広場で国旗掲揚式が盛大に行われた。 ニュース提供社について ライフ 一覧へ> メディア・報道関係・法人の方向け 写真・動画 購入のお問合せ> 関連記事 特集：米大統領選2020 Top stories カースト最下層女性集団レイプ死、警察が遺族の意思に反して遺体を火葬 校則違反に「恥ずかしいTシャツ」強制 中学生ら抗議 スイス アルメニアとアゼルバイジャン、戦闘継続と明言 国際社会の呼び掛け拒絶 新型コロナ、マスク着用で免疫向上？ 「ウイルス量減で軽症化」あるのか 人種・同性愛差別疑惑のネイマール、証拠不十分で処分なし Special PR 【特集】新型コロナ感染症「COVID-19」最新情報も含め、関連ニュースを随時配信 AFP×教育「記憶に留めておく一枚の報道写真」 「時事トレンド」に注目！グローバルな視点で世界を見渡してみよう