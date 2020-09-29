降雨の全仏OP2日目、クビトバら上位シードが順当勝ち
発信地：パリ/フランス
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【9月29日 AFP】全仏オープンテニス（French Open 2020）は28日、女子シングルス1回戦が行われ、降雨で試合の開始時間が遅れる中、上位シード選手が順当に勝ち上がった。
大会第7シードのペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）は、屋根が新設されて唯一時間通りに開始されたコート・フィリップ・シャトリエ（Court Philippe-Chatrier）での一戦で、オシアン・ドダン（Oceane Dodin、フランス）を6-3、7-5で下した。
天候が持ち直した後、第5シードのキキ・ベルテンス（Kiki Bertens、オランダ）は2-6、6-2、6-0で世界ランク112位のカタリーナ・ザバツカ（Katarina Zavatska）に逆転勝利。第3シードのエリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）は7-6 （7-2）、6-4のストレートでバーバラ・グラチェバ（Varvara Gracheva、ロシア）を退けた。
2016年大会の女王で第11シードのガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）は7-5、4-6、8-6でタマラ・ジダンセク（Tamara Zidansek、スロベニア）に競り勝ったが、前回準優勝のマルケタ・ボンドロウソバ（Marketa Vondrousova、チェコ）は1-6、2-6でポーランドのティーンエイジャー、イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek）に敗れた。(c)AFP