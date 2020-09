【9月7日 Xinhua News】中国上海市の明珠美術館で、美術展「以花之名(IN THE NAME OF FLOWER)」が開催されている。

会場には日本の荒木経惟氏や中国の徐氷(Xu Bing)氏ら、八つの国と地域の芸術家25人による花をテーマにした作品150点余りが展示され、絵画や写真、映像、彫刻、インスタレーション、パフォーマンスなどで表現された花の持つ温かみと生命力が、来場者の心を癒やした。(c)Xinhua News/AFPBB News