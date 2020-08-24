欧州CL決勝PSG対バイエルン戦の先発発表、エムバペがスタート
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【8月24日 AFP】ポルトガル・リスボンで23日に行われるサッカー欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2019-20）決勝、パリ・サンジェルマン（Paris Saint-Germain、PSG）対バイエルン・ミュンヘン（Bayern Munich）戦の先発メンバーが発表され、PSGではキリアン・エムバペ（Kylian Mbappe）がスターティングメンバーに名を連ねた。
両チームの先発メンバーは以下の通り。
■PSG
GK：ケイロール・ナバス（Keylor Navas）
DF：ティロ・ケーラー（Thilo Kehrer）、プレスネル・キンペンベ（Presnel Kimpembe）、チアゴ・シウバ（Thiago Silva）、フアン・ベルナト（Juan Bernat）
MF：マルキーニョス（Marcos Aoas Correa "Marquinhos"）、アンデル・エレーラ（Ander Herrera）、レアンドロ・パレデス（Leandro Paredes）
FW：アンヘル・ファビアン・ディ・マリア（Angel Fabian Di Maria）、キリアン・エムバペ、ネイマール（Neymar da Silva Santos Junior）
■バイエルン
GK：マヌエル・ノイアー（Manuel Neuer）
DF：ヨシュア・キミッヒ（Joshua Kimmich）、ジェローム・ボアテング（Jerome Boateng）、ダビド・アラバ（David Alaba）、アルフォンソ・デービス（Alphonso Davies）
MF：レオン・ゴレツカ（Leon Goretzka）、ティアゴ・アルカンタラ（Thiago Alcantara do Nascimento）、トーマス・ミュラー（Thomas Muller）
FW：サージ・ナブリー（Serge Gnabry）、キングスレイ・コマン（Kingsley Coman）、ロベルト・レワンドフスキ（Robert Lewandowski）
(c)AFP