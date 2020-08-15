【8月15日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は15日、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から受けた報告として、新型コロナウイルスの感染者が14日、新たに22人確認されたと発表した。内訳、国内感染は8人（新疆ウイグル自治区（Xinjiang Uighur Autonomous Region）7人、広東省（Guangdong）1人）、「輸入症例」が14人（上海市4人、四川省（Sichuan）4人、江蘇省（Jiangsu）2人、陝西省（Shaanxi）2人、内モンゴル自治区（Inner Mongolia Autonomous Region）1人、広東省1人）だった。新たな死者は確認されず、感染の疑いがある患者は1人（上海市での輸入症例）増えた。

14日の新たな退院者は57人で、経過観察が解除された濃厚接触者は1905人、重症者は13日より3人減った。

輸入症例の患者は現在179人（重症者ゼロ）で、感染の疑いがある患者は3人だった。累計感染者数は2263人で、うち2084人が既に退院している。輸入症例での死者は確認されていない。

15日午前0時時点の中国本土の感染者数は655人で、うち重症者は36人。感染者の累計は8万4808人で、退院者は7万9519人、死者は4634人となった。感染の疑いがある患者は3人で、特定された濃厚接触者は累計80万5075人、経過観察を受けている濃厚接触者は2万441人だった。

14日に新たに確認された無症状の感染者は20人（輸入症例13人）だった。同日に確定診断された無症状感染者は1人、10人（輸入症例4人）が経過観察を解除された。現時点で経過観察を受けている無症状感染者は318人（輸入症例175人）となっている。

香港・マカオ・台湾地区からの感染確認報告は累計4887人で、うち香港特別行政区が4360人（退院3392人、死亡67人）、マカオ特別行政区が46人（全て退院）、台湾地区が481人（退院450人、死亡7人）だった。(c)Xinhua News/AFPBB News