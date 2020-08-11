【8月11日 Xinhua News】中国商務部は8日、中国本土から香港向けのマスク、防護服、呼吸器、体温計、検査試薬、ゴーグルの六大防疫物資の輸出額が今年上半期（1～6月）、前年同期比2・3倍の計4億7千万ドル（1ドル＝約106ドル）に達したことを明らかにした。

同部対外貿易司の責任者によると、中央政府は新型コロナウイルス感染症発生後、香港向け農産物・防疫物資の供給を重視し、一連の措置を講じて供給確保を図った。農産物供給、特に生体豚の供給では、本土の関連部門と地方は素早く需給マッチングを展開し、香港市場の需要を把握し、新型コロナ流行下での香港市場向けの供給を全力で確保した。さらに部門間の水平的な連携、地方と企業との垂直的な連動を深め、香港向けの供給を担う企業による貿易の円滑化を促した。香港市場では現在、家畜の生体の約85％、野菜の90％、水産物の60％が本土から賄われている。

防疫物資の供給では、六大防疫物資の輸出額が計4億7千万ドルに達し、うち防護服、呼吸器、検査試薬の香港向け輸出は前年同期のそれぞれ4倍、3倍、38倍になった。六大防疫物資以外の本土から香港向けの医薬品輸出額は14％増の18億ドルに達した。

前出の責任者によると、商務部は今後、香港市場の需給の変化を注意深く見守り、実需に応じて香港向けの物資供給を確保し、香港特別行政区の新型コロナ対策と経済社会発展への支援を実際の行動で強化していくという。(c)Xinhua News/AFPBB News