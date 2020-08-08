【8月8日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は8日、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から受けた報告として、新型コロナウイルスの感染者が7日、新たに31人確認されたと発表した。内訳は新疆ウイグル自治区（Xinjiang Uighur Autonomous Region）25人、「輸入症例」が6人（上海市2人、浙江省（Zhejiang）1人、山東省（Shandong）1人、湖北省（Hubei）1人、広東省（Guangdong）1人）だった。新たな死者は確認されず、感染の疑いがある患者は5人増えた。

輸入症例の患者は現在109人で、うち重症者1人。感染の疑いがある患者は7人だった。累計感染者数は2126人で、うち2017人が既に退院している。輸入症例での死者は確認されていない。

8日午前0時時点の中国本土の感染者数は839人で、うち重症者は42人。感染者の累計は8万4596人で、退院者は7万9123人、死者は4634人となった。感染の疑いがある患者は7人で、特定された濃厚接触者は累計79万9701人、経過観察を受けている濃厚接触者は2万7357人だった。

7日に新たに確認された無症状の感染者は14人（輸入症例6人）だった。同日に確定診断された無症状感染者はおらず、16人（輸入症例5人）が経過観察を解除された。現時点で経過観察を受けている無症状感染者は271人（輸入症例113人）となっている。

香港・マカオ・台湾地区からの感染確認報告は累計4461人で、うち香港特別行政区が3938人（退院2620人、死亡47人）、マカオ特別行政区が46人（全て退院）、台湾地区が477人（退院441人、死亡7人）だった。(c)Xinhua News/AFPBB News