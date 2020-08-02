中国の風力発電量、上半期は前年比10・9％増
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【8月2日 Xinhua News】中国国家エネルギー局は7月31日、今年上半期（1～6月）の風力発電のグリッド接続状況について発表した。
上半期、中国でグリッド接続された風力発電の新規設備容量は632万キロワットで、うち陸上風力発電が526万キロワット、洋上風力発電が106万キロワットだった。6月末現在、風力発電設備容量は累計2億1700万キロワットで、陸上が2億1千万キロワット、洋上が699万キロワットとなった。新規設備容量の地域別では、山西省（Shanxi、71万キロワット）、河北省（Hebei、65万キロワット）、新疆ウイグル自治区（Xinjiang Uighur Autonomous Region、50万キロワット）、山東省（Shandong、49万キロワット）、寧夏回族自治区（Ningxia Hui Autonomous Region、40万キロワット）が上位となった。
上半期の風力発電量は前年同期比10・9％増の2379億キロワット時で、全国の平均利用時間は1123時間、地域別利用時間は雲南省（Yunnan、1736時間）、四川省（Sichuan、1488時間）、広西チワン族自治区（Guangxi Zhuang Autonomous Region、1414時間）の順で多かった。(c)Xinhua News/AFPBB News