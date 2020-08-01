チベット自治区は5.1％ 上半期中国地域別GDP成長率
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【8月1日 CGTN Japanese】中国国家統計局は7月29日、今年上半期の全国地域別国内総生産（GDP）実質成長率を公表しました。
全国31の省・自治区・直轄市のうち、（Tibet Autonomous Region）、新疆ウイグル自治区（（Xinjiang Uighur Autonomous Region））、貴州省（Guizhou）、甘粛省（Gansu）、湖南省（Hunan）、寧夏回族自治区（Ningxia Hui Autonomous Region）、青海省（Qinghai）、江蘇省（Jiangsu）、江西省（Jiangxi）、重慶市（Chongqing）、広西チワン族自治区（Guangxi Zhuang Autonomous Region）、安徽省（Anhui）、四川省（Sichuan）、浙江省（Zhejiang）、福建省（Fujian）、雲南省（Yunnan）の16省・直轄市・自治区ではプラス成長を維持しました。
チベット自治区は前年同期比5.1％増で1位となり、新疆ウイグル自治区は3.3％増で2位、貴州省と甘粛省は1.5％増で3位タイとなりました。他の15省・直轄市・自治区はマイナス成長となりました。
GDPの総額では、広東省（Guangdong）が4兆9234億2000万元（人民元1元は約15円に相当）で全国1位を維持し、2位の江蘇省は4兆6722億9200万元、3位の山東省（Shandong）は3兆3025億8000万元となりました。4～6位の浙江省（2兆9087億元）、河南省（Henan）（2兆5608億4600万元）、四川省（2兆2130億2700万元）は2兆元以上を維持しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News