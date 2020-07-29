【7月29日 Xinhua News】中国香港特別行政区政府統計処が27日に発表した対外商品貿易統計によると、2020年上半期（1～6月）の商品輸出額は前年同期比6・9％、輸入額は9・4％それぞれ減少した。モノの貿易赤字は商品輸入額の9・0％に相当する1752億香港ドル（1香港ドル＝約14円）だった。

6月の商品輸出額は7・4％低下した5月に続き、前年同月比1・3％減の3056億香港ドルに落ち込み、6月の商品輸入額は12・3％低下した5月に続き、7・1％減の3389億香港ドルになった。6月のモノの貿易赤字は商品輸入額の9・8％に相当する333億香港ドルだった。

6月の香港からアジア向けの輸出額は前年同月比2・1％増となった。これらの地域のうち、一部の主要目的地への輸出額は大幅に増加した。特に中国台湾向けは21・6％、中国内地向けは8・8％増えたが、インド、フィリピン、タイ、日本、韓国への輸出額は軒並み減少した。

特別行政区政府報道官は、香港の6月の商品輸出額の減少幅が前年同月比で縮小したのは、主に中国内地向けの輸出加速を反映していると指摘した。世界経済の深刻な不況を背景に、米国、欧州連合（EU）、その他多くの主要市場への輸出はそれぞれ減少した。第2四半期（4～6月）の商品輸出額は前年同期比4・3％減少したが、第1四半期（1～3月）の9・7％減と比べ大幅に改善した。

同報道官は、試練に満ちた外部環境に直面し、香港の商品輸出は短期的に引き続き圧力を受ける可能性があるとの見方を示した。(c)Xinhua News/AFPBB News