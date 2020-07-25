【7月25日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は25日、新型コロナウイルスの感染状況について、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から24日に受けた報告では、感染者が新たに34人（上海市での「輸入症例」2人、広東省（Guangdong）での輸入症例2人、内モンゴル自治区（Inner Mongolia Autonomous Region）での輸入症例1人、新疆ウイグル自治区（Xinjiang Uighur Autonomous Region）20人、遼寧省（Liaoning）9人）確認されたと発表した。新たな死者は確認されず、感染の疑いがある患者は2人（上海市での輸入症例1人、遼寧省1人）増えた。

24日の新たな退院者は16人、経過観察が解除された濃厚接触者は256人、重症者は前日より1人減少。

輸入症例については、確認された感染者が現在79人（重症者2人）おり、感染の疑いがある患者は1人。累計では感染者が2034人、回復した退院者が1955人となり、死者はゼロだった。

無症状感染者については、24日に新たに74人（輸入症例2人）報告され、同日に確定診断された感染者は18人（輸入症例ゼロ）。経過観察解除は9人（輸入症例8人）だった。現在も経過観察を受けている無症状感染者は251人（輸入症例90人）となっている。

25日午前0時時点で、中国本土の感染者数は261人（重症者11人）で、感染確認報告は累計8万3784人。回復した退院者は累計7万8889人、死者は累計4634人となった。感染の疑いがある患者は2人おり、特定された濃厚接触者は累計77万8052人、経過観察を受けている濃厚接触者は1万1500人となっている。

香港・マカオ・台湾地区からの感染確認報告は累計2876人で、うち香港特別行政区が2372人（退院1407人、死亡16人）、マカオ特別行政区が46人（すべて退院）、台湾地区が458人（退院440人、死亡7人）だった。(c)Xinhua News/AFPBB News