【7月20日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は20日、新型コロナウイルスの感染状況について、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から19日に受けた報告では、感染者が新たに22人確認されたと発表した。内訳は「輸入症例」が5人（四川省（Sichuan）3人、内モンゴル自治区（Inner Mongolia Autonomous Region）1人、山東省（Shandong）1人）、国内感染が17人（新疆ウイグル自治区（Xinjiang Uighur Autonomous Region）17人）。新たな死者はゼロで、感染の疑いがある患者は新たに1人（上海市1人）増えた。

19日の新たな退院者は24人、経過観察が解除された濃厚接触者は465人、重症者は前日より2人増。

輸入症例については、確認された感染者が現在83人（重症者3人）おり、感染の疑いがある患者は4人。累計では感染者が2012人、回復した退院者が1929人となり、死者はゼロだった。

無症状感染者については、19日に新たに13人（輸入症例4人）報告され、同日に確定診断された感染者は1人（輸入症例）。経過観察解除は5人（輸入症例3人）だった。現在も経過観察を受けている無症状感染者は154人（輸入症例87人）となっている。

20日午前0時時点で、中国本土の感染者数は249人（重症者5人）で、感染確認報告は累計8万3682人。回復した退院者は累計7万8799人、死者は4634人となった。感染の疑いがある患者は4人おり、特定された濃厚接触者は累計77万2333人、経過観察を受けている濃厚接触者は7204人となっている。

湖北省については、現在確認された感染者と感染の疑いがある人はいなかった。経過観察を受けている濃厚接触者は36人となっている。

香港・マカオ・台湾地区からの感染確認報告は累計2386人で、うち香港特別行政区が1885人（退院1294人、死亡12人）、マカオ特別行政区が46人（退院46人）、台湾地区が455人（退院440人、死亡7人）だった。(c)Xinhua News/AFPBB News