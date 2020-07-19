【7月19日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は19日、新型コロナウイルスの感染状況について、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から18日に受けた報告では、感染者が新たに16人（広東省（Guangdong）での輸入症例2人、山東省（Shandong）での輸入症例1人、新疆ウイグル自治区（Xinjiang Uighur Autonomous Region）13人）確認されたと発表した。新たな死者はゼロで、感染の疑いがある患者は新たに1人（上海市）増えた。

18日の新たな退院者は17人、経過観察が解除された濃厚接触者は212人、重症者は前日と同じ。

「輸入症例」については、確認された感染者が現在84人（重症者3人）おり、感染の疑いがある患者は3人。累計では感染者が2007人、回復した退院者が1923人となり、死者はゼロだった。

無症状感染者については、18日に新たに42人（輸入症例12人）報告され、同日に確定診断された感染者はいなかった。経過観察解除は4人（輸入症例2人）だった。現在も経過観察を受けている無症状感染者は147人（輸入症例87人）となっている。

19日午前0時時点で、中国本土の感染者数は251人（重症者3人）で、感染確認報告は累計8万3660人。回復した退院者は累計7万8775人、死者は4634人となった。感染の疑いがある患者は4人おり、特定された濃厚接触者は累計77万1589人、経過観察を受けている濃厚接触者は6925人となっている。

湖北省（Hubei）については、現在確認された感染者と感染の疑いがある人はいなかった。経過観察を受けている濃厚接触者は37人となっている。

香港・マカオ・台湾地区からの感染確認報告は累計2277人で、うち香港特別行政区が1777人（退院1274人、死亡12人）、マカオ特別行政区が46人（退院46人）、台湾地区が454人（退院440人、死亡7人）だった。(c)Xinhua News/AFPBB News