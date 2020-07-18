【7月18日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は18日、新型コロナウイルスの感染状況について、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から17日に受けた報告では、感染者が新たに22人が確認されたと発表した。内訳、「輸入症例」は6人（広東省（Guangdong）3人、山東省（Shandong）2人、福建省（Fujian）1人）、国内感染は新疆ウイグル自治区16人。新たな死者は確認されず、感染の疑いがある患者は1人（新疆ウイグル自治区）増えた。

17日の新たな退院者は21人、経過観察が解除された濃厚接触者は129人、重症者は前日と同じ。

輸入症例については、確認された感染者が現在84人（重症者は3人）おり、感染の疑いがある患者は3人。累計では感染者が2004人、回復した退院者が1920人となり、死者はゼロだった。

無症状感染者については、17日に新たに14人（輸入症例5人）報告され、同日に確定診断された感染者はゼロだった。経過観察解除は9人（輸入症例7人）だった。現在も経過観察を受けている無症状感染者は109人（輸入症例77人）となっている。

18日午前0時時点で、中国本土の感染者数は252人（重症者3人）で、感染確認報告は累計8万3644人。回復した退院者は累計7万8758人、死者は累計4634人となった。感染の疑いがある患者は4人おり、特定された濃厚接触者は累計76万8470人、経過観察を受けている濃厚接触者は4072人となっている。

香港・マカオ・台湾地区からの感染確認報告は累計2213人で、うち香港特別行政区が1713人（退院1264人、死亡11人）、マカオ特別行政区が46人（退院46人）、台湾地区が454人（退院440人、死亡7人）だった。(c)Xinhua News/AFPBB News