【7月17日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は17日、新型コロナウイルスの感染状況について、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から16日に報告を受けた新型コロナウイルスの新たな感染者が10人だったと発表した。内訳は「輸入症例」が9人（広東省4人、上海市1人、江蘇省1人、山東省1人、広西チワン族自治区1人、陝西省1人）、国内感染が1人（新疆ウイグル自治区）。新たな死者は確認されず、感染の疑いがある患者は1人（上海市での輸入症例）増えた。

16日の新たな退院者は18人、経過観察が解除された濃厚接触者は46人、重症者は前日と同じ。

輸入症例については、確認された感染者が現在86人（重症者は3人）おり、感染の疑いがある患者は3人。累計では感染者が1988人、回復した退院者が1912人となり、死者はゼロだった。

無症状感染者については、16日に新たに5人（輸入症例2人）報告され、同日に確定診断された感染者はゼロだった。経過観察解除は5人（輸入症例4人）だった。現在も経過観察を受けている無症状感染者は104人（輸入症例79人）となっている。

17日午前0時時点で、中国本土の感染者数は251人（重症者3人）で、感染確認報告は累計8万3622人。回復した退院者は累計7万8737人、死者は累計4634人となった。感染の疑いがある患者は3人おり、特定された濃厚接触者は累計76万7916人、経過観察を受けている濃厚接触者は3651人となっている。

香港・マカオ・台湾地区からの感染確認報告は累計2153人で、うち香港特別行政区が1655人（退院1254人、死亡10人）、マカオ特別行政区が46人（退院45人）、台湾地区が452人（退院440人、死亡7人）だった。(c)Xinhua News/AFPBB News