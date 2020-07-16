【7月16日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は16日、新型コロナウイルスの感染状況について、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から15日に受けた報告では、感染者が新たに1人（上海市での「輸入症例」1人）確認されたと発表した。新たな死者と感染の疑いがある患者は確認されなかった。

15日の新たな退院者は26人、経過観察が解除された濃厚接触者は364人、重症者は前日と同じ。

輸入症例については、確認された感染者が現在84人（重症者は2人）おり、感染の疑いがある患者は2人。累計では感染者が1989人、回復した退院者が1905人となり、死者はゼロだった。

無症状感染者については、15日に新たに2人（輸入症例1人）報告され、同日に確定診断された感染者はゼロだった。経過観察解除は8人（輸入症例7人）だった。現在も経過観察を受けている無症状感染者は104人（輸入症例81人）となっている。

16日午前0時時点で、中国本土の感染者数は259人（重症者3人）で、感染確認報告は累計8万3612人。回復した退院者は累計7万8719人、死者は累計4634人となった。感染の疑いがある患者は3人おり、特定された濃厚接触者は累計76万7532人、経過観察を受けている濃厚接触者は3313人となっている。

香港・マカオ・台湾地区からの感染確認報告は累計2085人で、うち香港特別行政区が1588人（退院1241人、死亡10人）、マカオ特別行政区が46人（退院45人）、台湾地区が451人（退院440人、死亡7人）だった。(c)Xinhua News/AFPBB News