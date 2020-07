【7月6日 AFP】インド保健省は5日、新型コロナウイルスの1日当たりの新規感染者数が過去最多を記録し、首都ニューデリーに治療センターを開設したと発表した。また、同国で一番の観光名所、タージマハル(Taj Mahal)は引き続き閉鎖されるという。

インド保健省によると、過去24時間の新規感染者数は、2万5000人近く、死者は613人に上った。いずれも1月末に最初の感染者が確認されて以降最多。

インドの累計感染者数はこれで67万3000人となり、世界で3番目に感染者の多いロシアを追い抜く勢いとなっている。一方、累計死者数は1万9268人となった。

感染者数が急増する中、北部ウッタルプラデシュ(Uttar Pradesh)州アグラ(Agra)市の地元当局はタージマハルについて、中央政府が6日からの観光客受け入れ再開を認めていたにもかかかわらず、引き続き閉鎖すると発表した。

ニューデリーの南に位置し、新世界七不思議(New Seven Wonders of the World)の一つに数えられる白く輝く大理石の霊廟(れいびょう)タージマハルは、新型コロナウイルス対策の一環として、3月半ばから閉鎖されている。(c)AFP/Jalees ANDRABI