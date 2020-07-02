【7月2日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は2日、新型コロナウイルスの感染状況について、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から7月1日に受けた報告では、感染者が新たに3人（上海市での「輸入症例」1人、広東省での輸入症例1人、北京市1人）確認されたと発表した。新たな死者と感染疑いのある患者は共にゼロだった。

1日の新たな退院者は8人、経過観察が解除された濃厚接触者は754人、重症者は前日と同じ。

輸入症例については、確認された感染者が現在75人（重症者はゼロ）おり、感染の疑いがある患者は1人。累計では感染者が1920人、回復した退院者が1845人となり、死者はゼロだった。

無症状感染者については、1日に新たに2人（輸入症例ゼロ）報告され、同日に確定診断された感染者はゼロ、経過観察解除は3人（輸入症例3人）だった。現在も経過観察を受けている無症状感染者は99人（輸入症例60人）となった。

2日午前0時時点で、中国本土の感染者数は416人（重症者7人）で、感染確認報告は累計8万3537人。回復した退院者は累計7万8487人、死者は累計4634人となった。感染の疑いがある患者は5人おり、特定された濃厚接触者は累計76万2940人、経過観察を受けている濃厚接触者は人5910人となっている。

香港・マカオ・台湾地区からの感染確認報告は累計1726人で、うち香港特別行政区が1233人（退院1117人、死亡7人）、マカオ特別行政区が46人（退院45人）、台湾地区が447人（退院438人、死亡7人）だった。(c)Xinhua News/AFPBB News