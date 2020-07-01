【7月1日 Xinhua News】中国の財政部や海関（税関）総署、税務総局は29日、「海南離島旅客免税商品購入政策公告」を発表し、国内各地から同省を訪れる旅客の輸入製品免税購入枠を7月1日から1人当たり年間10万元（1元＝約15円）に引き上げるとした。

今回の免税政策は航空機や列車、船舶で同省を離れる旅客が対象に金額や数量、品目を制限して実施される。回数を制限しない。同省から境外（外国と香港、マカオ、台湾各地区）へ出発する旅客は対象とならない。

財政部関税司の担当者によると、免税枠を3万元から10万元に引き上げたほか、電子製品など7品目を新たに追加した。1点当たりの免税限度額（8千元）も撤廃した。購入枠の管理を主眼とし、1回の購入数を制限する品目を大きく減らし、化粧品や携帯電話、酒類などに限定した。

同省では2011年4月から免税政策を試行しており、良好な成果を収めている。19年末時点の統計では延べ1631万人の旅客が免税品を購入し、売上高は累計538億元に達している。(c)Xinhua News/AFPBB News